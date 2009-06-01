Владыка Викентий отслужил службу в храме Уралвагонзавода.

Posted 1 июня 2009, 14:23
Published 1 июня 2009, 14:23
Modified 4 августа 2022, 22:08
Updated 4 августа 2022, 22:08
Владыка часто бывает в этом приходе. Не раз он отмечал плодотворную работу настоятеля храма и его помощников, а сегодня вручил отцу Иоанну церковную награду – право ношения палицы. После окончания службы Викентий посетил приходскую школу храма Димитрия Донского, где принял экзамены у ребят, прошедших 4-годичный курс обучения, сообщает пресс-служба УВЗ.
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