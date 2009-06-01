Владыка Викентий отслужил службу в храме Уралвагонзавода.

Владыка часто бывает в этом приходе. Не раз он отмечал плодотворную работу настоятеля храма и его помощников, а сегодня вручил отцу Иоанну церковную награду – право ношения палицы. После окончания службы Викентий посетил приходскую школу храма Димитрия Донского, где принял экзамены у ребят, прошедших 4-годичный курс обучения, сообщает пресс-служба УВЗ.