Муж и жена погибли в пожаре.

С огнем справились быстро и начали обходить ближайшие квартиры. Издверей одной тоже валил дым. Вскрыть ее не удалось. Тогда пожарныепроникли в квартиру 7-го этажа по автолеснице, потушили огонь иобнаружили в самом очаге пожара обгоревшее тело 29-тилетней женщины. Ау дверей находился ее гражданский муж.