Муж и жена погибли в пожаре.

Posted 2 июля 2009, 16:20
Published 2 июля 2009, 16:20
Modified 4 августа 2022, 22:07
Updated 4 августа 2022, 22:07
Как рассказал нам дознаватель отдела госпожнадзора Игорь Быданов, вночь на вторник жители дома 70 на улице Дружинина почувствовали запахдыма и вызвали пожарных.
Как выяснилось, горел мусор в мусоропроводе между 7-м и 8-м этажами.
С огнем справились быстро и начали обходить ближайшие квартиры. Издверей одной тоже валил дым. Вскрыть ее не удалось. Тогда пожарныепроникли в квартиру 7-го этажа по автолеснице, потушили огонь иобнаружили в самом очаге пожара обгоревшее тело 29-тилетней женщины. Ау дверей находился ее гражданский муж.
Он был жив, но настолько агрессивен, что медики не смогли ему помочь.Вызвали психиатрическую помощь, но до ее прибытия мужчина не дожил. Чтоименно произошло в квартире – теперь предстоит выяснить.
Соседи говорят, что примерно за час до инцидента слышали женский кашельи подозрительный стук. И в то же время в скорую помощь поступил звонокиз этой квартиры.
По свидетельству родственников и соседей мужчина пил и часто бил каксвою гражданскую жену, так и мать. Возгорание в мусоропроводе и вквартире пожарные считают совпадением.
Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM