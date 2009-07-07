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Posted 7 июля 2009, 12:22

Published 7 июля 2009, 12:22

Modified 4 августа 2022, 22:07

Updated 4 августа 2022, 22:07

Закон о детском комендантском часе принят депутатами облдумы

7 июля 2009, 12:22
Закон о детском комендантском часе принят депутатами свердловской облдумы. Сегодня они приняли его сразу в двух чтениях.

Никаких изменений в положении нет, по-прежнему предполагается, что после вступления закона в силу, дети до 16 лет не смогут появляться в опасных для них местах без сопровождения взрослых с 22 до шести утра в зимнее и с 23 до 6 – в летнее время. Список запретных мест составит специальная комиссия. До вступления закона в силу его должны принять в ППЗС и подписать у губернатора, - сообщает «Интерфакс».

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

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