Закон о детском комендантском часе принят депутатами облдумы

Никаких изменений в положении нет, по-прежнему предполагается, что после вступления закона в силу, дети до 16 лет не смогут появляться в опасных для них местах без сопровождения взрослых с 22 до шести утра в зимнее и с 23 до 6 – в летнее время. Список запретных мест составит специальная комиссия. До вступления закона в силу его должны принять в ППЗС и подписать у губернатора, - сообщает «Интерфакс».