Как и где получить загранпаспорт в Нижнем Тагиле

Получить загранпаспорт в Нижнем Тагиле не так то просто и не быстро, как обещали после введения в действие электронной очереди. Появились новые опасности типа: быть задавленным в очереди за талоном в электронную очередь.

Займет процесс получения паспорта не месяц, а на неделю больше. Сначала нужно занять место в электронной очереди за заграничнымпаспортом. Это самое суровое испытание для желающих выехать за границуэтим летом. Нужно прийти по адресу в Нижнем Тагиле: Карла Маркса, 53 (дом стоит на Первомайской рядом с Ютелом) в миграционную службу. Прийти лучше часам к 6 утра, позже можно даже и не приходить! В 9 утра открываются двери миграционной службы. Надо сразу пройти к терминалу электронной очереди, которыйнаходится на площадке между первым и вторым этажом (прямо по лестнице). Если вы получили талон на сдачу документов на загранпаспорт спервого раза, значит сделали все правильно, и уже можете считать себясчастливым человеком. Приходите в указанный в талоне кабинет в назначенное время. Если ваше время назначено на 9-10 утра, то придется тажело. Нужнобудет пробираться через беспощадную очередь с давкой у терминала, ведьвам надо на 2-ой этаж. В кабинете приема документов сидит злая тётя, которая любитпоругаться, какие мы все тупые и все неправильно делаем. Нужно с нейсоглашаться и молча кивать, не спорьте - выгонит, она сама ифотографирует. К ней нужно прийти с документами из списка документов наполучение загранпаспорта. Больше всего она придирается к заполнениюанкеты на получение загранпаспотра, правила ее заполнения можетепосмотреть на ТагилСити. За неделю до срока получения готового загранпаспорта нужно ещераз прийти и взять талон на получение загранпаспорта. Приходить лучшепосле 10-ти утра, чтоб не попасть в очередь, эти талоны заканчиваютсягораздо медленнее почему-то. Получать загранпаспорт приходите с российским паспортом. Счастливой поездки!