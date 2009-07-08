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Posted 8 июля 2009, 15:34

Published 8 июля 2009, 15:34

Modified 4 августа 2022, 22:07

Updated 4 августа 2022, 22:07

Как и где получить загранпаспорт в Нижнем Тагиле

8 июля 2009, 15:34
Получить загранпаспорт в Нижнем Тагиле не так то просто и не быстро, как обещали после введения в действие электронной очереди. Появились новые опасности типа: быть задавленным в очереди за талоном в электронную очередь.

Займет процесс получения паспорта не месяц, а на неделю больше.

Сначала нужно занять место в электронной очереди за заграничнымпаспортом. Это самое суровое испытание для желающих выехать за границуэтим летом.

Нужно прийти по адресу в Нижнем Тагиле: Карла Маркса, 53 (дом стоит на Первомайской рядом с Ютелом) в миграционную службу.

Прийти лучше часам к 6 утра, позже можно даже и не приходить!

В 9 утра открываются двери миграционной службы. Надо сразу пройти к терминалу электронной очереди, которыйнаходится на площадке между первым и вторым этажом (прямо по лестнице).

Если вы получили талон на сдачу документов на загранпаспорт спервого раза, значит сделали все правильно, и уже можете считать себясчастливым человеком.

Приходите в указанный в талоне кабинет в назначенное время.

Если ваше время назначено на 9-10 утра, то придется тажело. Нужнобудет пробираться через беспощадную очередь с давкой у терминала, ведьвам надо на 2-ой этаж.

В кабинете приема документов сидит злая тётя, которая любитпоругаться, какие мы все тупые и все неправильно делаем. Нужно с нейсоглашаться и молча кивать, не спорьте - выгонит, она сама ифотографирует. К ней нужно прийти с документами из списка документов наполучение загранпаспорта.

Больше всего она придирается к заполнениюанкеты на получение загранпаспотра, правила ее заполнения можетепосмотреть на ТагилСити.

За неделю до срока получения готового загранпаспорта нужно ещераз прийти и взять талон на получение загранпаспорта. Приходить лучшепосле 10-ти утра, чтоб не попасть в очередь, эти талоны заканчиваютсягораздо медленнее почему-то.

Получать загранпаспорт приходите с российским паспортом.

Счастливой поездки!

#Общество#Загранпаспорт
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