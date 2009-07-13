Магнитом для воров разных мастей стали новые трубы, купленные на замену старых

Товарищество собственников жилья в доме 33 на улице Алтайская решило заменить трубы. Меняли не дымовые трубы , а канализационные. Купили новый материал для изготовление металлоконструкций и положили его в подвал. В пятницу 23-х летний парень взломал решетку подвального окна и попытался похитить новые трубы, но его задержали. А в воскресенье другие воры подготовились основательнее и подогнали к дому Газель. Но жильцы со своим имуществом расставаться намерены не были и, увидев, что трубы грузят в машину, вызвали милицию. Еще два вора задержаны с поличным. Часть материалов уже находились в кузове Газели.