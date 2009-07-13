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Posted 13 июля 2009, 12:08

Published 13 июля 2009, 12:08

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Магнитом для воров разных мастей стали новые трубы, купленные на замену старых

13 июля 2009, 12:08
Чужие трубы стали лакомым кусочком для воров. Причем, за три дня их дважды пытались украсть разные люди, и все они задержаны.

Товарищество собственников жилья в доме 33 на улице Алтайская решило заменить трубы. Меняли не дымовые трубы , а канализационные. Купили новый материал для изготовление металлоконструкций и положили его в подвал. В пятницу 23-х летний парень взломал решетку подвального окна и попытался похитить новые трубы, но его задержали. А в воскресенье другие воры подготовились основательнее и подогнали к дому Газель. Но жильцы со своим имуществом расставаться намерены не были и, увидев, что трубы грузят в машину, вызвали милицию. Еще два вора задержаны с поличным. Часть материалов уже находились в кузове Газели.

#Происшествия
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