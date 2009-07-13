tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2009, 12:52

Published 13 июля 2009, 12:52

Modified 4 августа 2022, 22:07

Updated 4 августа 2022, 22:07

Тагильчне спекулировали билетами на выставку вооружений

13 июля 2009, 12:52
В третий день работы выставки, когда она открылась для всех желающих, сотрудники милиции зафиксировали несколько фактов мошенничества.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Artem#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика