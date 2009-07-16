2-летний мальчик, оставленный дома один, чуть не выпал из окна

На вызов срочно прибыли инспекторы ПДН и спасатели. Но двери им никто не открыл. Пока спасатели ломали дверь, милиционеры под окном натягивали тент, на случай, если мальчик упадёт. Проникнув в квартиру, спасатели ужаснулись. Там стоял ужасный запах, кругом валялись кучи мусора. 2-хлетний ребенок, стоявший на подоконнике, был голодным и грязным. Его отмыли и отвезли в первую детскую горбольницу. По словам соседей, мать мальчика часто надолго уходила, оставляя его одного в квартире. Позже 20-летняя мамаша явилась в милицию в поисках сына. Она сказала, что отлучилась из квартиры всего на сутки. Отец мальчика находится в местах лишения свободы. Сейчас рассматривается возможность лишения их родительских прав.