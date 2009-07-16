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Posted 16 июля 2009, 13:00

Published 16 июля 2009, 13:00

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

2-летний мальчик, оставленный дома один, чуть не выпал из окна

16 июля 2009, 13:00
2-хлетний мальчик, оставленный дома один, чуть не выпал из окна. В 18.40 жильцы дома по улице Орджоникидзе на Вагонке сообщили в милицию, что в окне пятого этажа стоит маленький ребёнок и может в любой момент упасть.

На вызов срочно прибыли инспекторы ПДН и спасатели. Но двери им никто не открыл. Пока спасатели ломали дверь, милиционеры под окном натягивали тент, на случай, если мальчик упадёт. Проникнув в квартиру, спасатели ужаснулись. Там стоял ужасный запах, кругом валялись кучи мусора. 2-хлетний ребенок, стоявший на подоконнике, был голодным и грязным. Его отмыли и отвезли в первую детскую горбольницу. По словам соседей, мать мальчика часто надолго уходила, оставляя его одного в квартире. Позже 20-летняя мамаша явилась в милицию в поисках сына. Она сказала, что отлучилась из квартиры всего на сутки. Отец мальчика находится в местах лишения свободы. Сейчас рассматривается возможность лишения их родительских прав.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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