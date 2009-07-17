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Posted 17 июля 2009, 14:31

Published 17 июля 2009, 14:31

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Гаишники были вынуждены спасаться бегством от голого мужика

17 июля 2009, 14:31
Еще не успел утихнуть скандал со стриптизом в Нижнетагильском ГИБДД, как в новости попали гаишники Барнаула – и снова с голыми мужскими задницами.

Напомним – в Нижнем Тагиле в здание управления городского ГИБДД сотрудницы на свой корпоратив заказали мужской стриптиз. Кадры с этого праздника попали в СМИ, что стоило работы начальнику УГИБДД.И вот новое сообщение. Барнаульские гаишники были вынуждены спасаться бегством от голого мужчины.

«Я стоял в пробке на повороте недалеко от контрольно-пропускного пункта на Павловском тракте. Было это примерно в 07:45. К сотрудникам ГИБДД подошел мужчина. Я не видел, откуда он взялся, кажется, был без автомобиля, пришел пешком. Мужчина, дорого одетый, при галстуке и брюках, серьезный и солидный, вроде бы трезвый, на вид лет 35. Неожиданно он разделся догола (полностью) и начал бегать за ГИБДДшниками. Сотрудники испугались и убежали от него подальше. Потом спрятались за здание КПП и выглядывали оттуда», – сообщил свидетель происшествия городскому порталу «Атмосфера».

Затем мужчина спокойно оделся и ушел. Предположение у свидетелей только одно – мужик проиграл спор и был вынужден выполнять чей-то «фант».

#Общество
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