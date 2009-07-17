Гаишники были вынуждены спасаться бегством от голого мужика

«Я стоял в пробке на повороте недалеко от контрольно-пропускного пункта на Павловском тракте. Было это примерно в 07:45. К сотрудникам ГИБДД подошел мужчина. Я не видел, откуда он взялся, кажется, был без автомобиля, пришел пешком. Мужчина, дорого одетый, при галстуке и брюках, серьезный и солидный, вроде бы трезвый, на вид лет 35. Неожиданно он разделся догола (полностью) и начал бегать за ГИБДДшниками. Сотрудники испугались и убежали от него подальше. Потом спрятались за здание КПП и выглядывали оттуда», – сообщил свидетель происшествия городскому порталу «Атмосфера».