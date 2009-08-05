Бунт в Кировградской колонии назревал долго

По его словам, среди причин волнений - ужесточение режима после периода послаблений. Например, заключенные могли ходить в любой одежде и использовать сотовую связь - что в принципе запрещено. В ходе событий осени 2007 года погибли 2 подростка и 1 один сотрудник охраны. По словам Бедерина – применение оружие против осужденных было признано правомерным. Что касается охранника, то его забила толпа несовершеннолетних, - сообщает Накануне ру.