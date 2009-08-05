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Posted 5 августа 2009, 10:18

Published 5 августа 2009, 10:18

Modified 4 августа 2022, 22:07

Updated 4 августа 2022, 22:07

Бунт в Кировградской колонии назревал долго

5 августа 2009, 10:18
Об этом на пресс-конференции сообщил следователь по особо важным делам областного следственного управления Игорь Бедерин.

По его словам, среди причин волнений - ужесточение режима после периода послаблений. Например, заключенные могли ходить в любой одежде и использовать сотовую связь - что в принципе запрещено. В ходе событий осени 2007 года погибли 2 подростка и 1 один сотрудник охраны. По словам Бедерина – применение оружие против осужденных было признано правомерным. Что касается охранника, то его забила толпа несовершеннолетних, - сообщает Накануне ру.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

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