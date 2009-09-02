Сегодня исполняется 40 лет Интернету

К проекту через месяц присоединился исследовательский институт Стэнфордского университета, а к концу года — кампус Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университет Юты. Большую часть ранних исследований интернета финансировало в рамках военного проекта правительство США, но, как пишет Associated Press, оно практически не тревожило инженеров, позволив им продвигать свои идеалы открытой сети. В 1970-х годах были созданы электронная почта и протокол TCP/IP, благодаря которому стало возможным объединять различные сети. В 80-х годах появилась система адресов с суффиксами .com и .org.