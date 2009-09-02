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Posted 2 сентября 2009, 12:56

Published 2 сентября 2009, 12:56

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Сегодня исполняется 40 лет Интернету

2 сентября 2009, 12:56
2 сентября 1969 года двадцать ученых из лаборатории Лена Клейнрока в Калифорнийском университете (Лос-Анжелес) впервые наблюдали, как два огромных компьютера обмениваются между собой ничего не значащей тестовой информацией через серый пятиметровый кабель. Это было рождение сети, которая называлась тогда Арпанет (Arpanet).

К проекту через месяц присоединился исследовательский институт Стэнфордского университета, а к концу года — кампус Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университет Юты. Большую часть ранних исследований интернета финансировало в рамках военного проекта правительство США, но, как пишет Associated Press, оно практически не тревожило инженеров, позволив им продвигать свои идеалы открытой сети. В 1970-х годах были созданы электронная почта и протокол TCP/IP, благодаря которому стало возможным объединять различные сети. В 80-х годах появилась система адресов с суффиксами .com и .org.

Само слово «интернет» вошло в обиход лишь в 1990-х годах, когда британский физик Тим Бернерс-Ли, работая в CERN над внутренней системой обмена документами, создал Всемирную Паутину World Wide Web — распределенную систему, позволяющую подключать к сети ресурсы, находящиеся на огромных расстояниях. Он же разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.

#Общество
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