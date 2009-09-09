Депутаты г. Нижний Тагил смогут отправлять мэра в отставку

Часть поправок также внесено по инициативе депутатов городской Думы и Министерства юстиций.Большинство внесённых изменений касаются регулирования деятельности Главы города и городской Думы. В частности, Устав дополнится статьей – «удаление Главы города в отставку», согласно которой отстранить мэра от должности могут депутаты городской Думы. Если раньше такие решения мог принимать только суд, то теперь будет достаточно голосов двух третей депутатов. Основаниями могут служить нарушения законодательства, нецелевое расходование средств бюджета, действия или бездействия, повлекшие за собой возникновение крупных просроченных задолженностей по исполнению долговых или бюджетных обязательств. Также Глава города может быть отправлен в отставку, если городская Дума дважды даст неудовлетворительную оценку его деятельности по результатам его ежегодного отчёта. Помимо поправок, связанных с самоуправлением, изменения затронут порядок использования земельных участков для муниципальных нужд, а также порядок присвоения и вручения наград и почётных званий города.Официально изменённый Устав города выйдет в свет после 24 сентября, ознакомиться с его текстом можно будет на официальном сайте города.