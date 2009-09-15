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Posted 15 сентября 2009, 11:05

Published 15 сентября 2009, 11:05

Modified 4 августа 2022, 22:07

Updated 4 августа 2022, 22:07

Велосипедисты покорили гору Белая

15 сентября 2009, 11:05
Накануне на горе Белая состоялся кубок Свердловской области по маунтинбайку в дисциплине «даунхилл» «Белая осень 2009».

Склон горы Белая штурмовали 30 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Каменска-Уральского, Снежинска и Магнитогорска. Участникам была предложена новая интересная трасса. В результате первое место среди девушек заняла Оксана Любченко из Екатеринбурга. Тагильчанка Надежда Глен пришла второй. Среди юниоров лучшим стал Данила Валлиулин из Снежинска. На втором тагильчанин Жан Миллер. На третьем – Дмитрий Бойко. А первое место среди опытных спортсменов занял Иван Зорин из Каменска-Уральского. В этой номинации тагильчане в тройку лидеров не вошли.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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