Велосипедисты покорили гору Белая

Склон горы Белая штурмовали 30 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Каменска-Уральского, Снежинска и Магнитогорска. Участникам была предложена новая интересная трасса. В результате первое место среди девушек заняла Оксана Любченко из Екатеринбурга. Тагильчанка Надежда Глен пришла второй. Среди юниоров лучшим стал Данила Валлиулин из Снежинска. На втором тагильчанин Жан Миллер. На третьем – Дмитрий Бойко. А первое место среди опытных спортсменов занял Иван Зорин из Каменска-Уральского. В этой номинации тагильчане в тройку лидеров не вошли.