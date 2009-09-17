В г. Нижний Тагил на Кургане памяти высажена «Аллея победителей»

Сорок молодых лип высадили руководители предприятий и организаций — победители ежегодного смотра-конкурса к Дню города. В посадке аллеи также участвовала Глава города Валентина Исаева, руководители администрации города и Почетные граждане Нижнего Тагила. Этой доброй традиции уже восемь лет. Ежегодно победители смотра-конкурса озеленяют и украшают Нижний Тагил своими руками. За 8 лет высажено уже более 200-от деревьев на набережной Тагильского пруда, Нижне-Выйского пруда и в парке им Бондина, пишет официальный сайт Нижнего Тагила.