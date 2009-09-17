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Posted 17 сентября 2009, 09:54

Published 17 сентября 2009, 09:54

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В г. Нижний Тагил на Кургане памяти высажена «Аллея победителей»

17 сентября 2009, 09:54
Новая аллея появилась на Кургане памяти в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Сорок молодых лип высадили руководители предприятий и организаций — победители ежегодного смотра-конкурса к Дню города. В посадке аллеи также участвовала Глава города Валентина Исаева, руководители администрации города и Почетные граждане Нижнего Тагила. Этой доброй традиции уже восемь лет. Ежегодно победители смотра-конкурса озеленяют и украшают Нижний Тагил своими руками. За 8 лет высажено уже более 200-от деревьев на набережной Тагильского пруда, Нижне-Выйского пруда и в парке им Бондина, пишет официальный сайт Нижнего Тагила.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

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