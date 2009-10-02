Десятилетняя девочка попыталась продать свою бабушку на аукционе

В объявлении она описывала старушку как "надоедливую", но "приятную" женщину со склонностью к разгадыванию кроссвордов. Несмотря на то, что девочка оформила предложение о продаже своей бабушки в шутливой форме, объявление было удалено сотрудниками интернет-аукциона. Ребенок выставил бабушку на продажу после того, как та неоднократно отвлекала от просмотра телевизора. "Не знаю сколько мы бы могли получить за нее, наверное 99 пенсов", - сказала предприимчивая девочка. Интернет-аукцион eBay часто используется как площадка для продажи различных необычных товаров. Так, житель США пытался продать свою душу. Также на eBay в разное время выставлялись якобы принадлежавшие Гитлеру волосы, тело неизвестного существа, металлическая трость с душой ее хозяина и множество других подобных вещей.