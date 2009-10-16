Британцы назвали самого романтического литературного персонажа

Первое место занял мистер Рочестер из романа "Джен Эйр". В книге он описан как угрюмый, иногда суровый до жестокости персонаж. Второе место досталось Ричарду Шарпу - офицеру времен наполеоновских войн из книг Бернарда Корнуэлла. Роль Шарпа в телесериале сыграл Шон Бин. На третьей позиции расположился мистер Дарси - персонаж Джейн Остин из романа "Гордость и предубеждение".