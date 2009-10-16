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Posted 16 октября 2009, 10:29

Published 16 октября 2009, 10:29

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Британцы назвали самого романтического литературного персонажа

16 октября 2009, 10:29
В Британии прошёл опрос, призванный определить самого романтического литературного персонажа.

Первое место занял мистер Рочестер из романа "Джен Эйр". В книге он описан как угрюмый, иногда суровый до жестокости персонаж. Второе место досталось Ричарду Шарпу - офицеру времен наполеоновских войн из книг Бернарда Корнуэлла. Роль Шарпа в телесериале сыграл Шон Бин. На третьей позиции расположился мистер Дарси - персонаж Джейн Остин из романа "Гордость и предубеждение".

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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