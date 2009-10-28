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Posted 28 октября 2009, 11:38

Published 28 октября 2009, 11:38

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Во второй встрече с «Казцинк-Торпедо» «Спутник» не смог выиграть

28 октября 2009, 11:38
Во втором матче в Усть-Каменогорске хоккеисты «Спутника» не смогли переиграть местный «Казцинк-Торпедо».

Победу одержали хозяева с результатом 3:1. У тагильчан единственную шайбу забросил Егор Рожков, в начале третьего периода восстановив равновесие в счете – 1:1. Большего, увы, «Спутнику» дробиться не удалось, в то время как торпедовцы провели еще две шайбы в ворота Андрея Герасимова. 31 октября и 1 ноября «Спутнику» предстоят выездные игры с челябинским «Мечелом». Домашние матчи состоятся 10 и 11 ноября с «Казцинк-Торпедо». Начало: 18.30.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Спорт
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