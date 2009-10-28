Во второй встрече с «Казцинк-Торпедо» «Спутник» не смог выиграть

Победу одержали хозяева с результатом 3:1. У тагильчан единственную шайбу забросил Егор Рожков, в начале третьего периода восстановив равновесие в счете – 1:1. Большего, увы, «Спутнику» дробиться не удалось, в то время как торпедовцы провели еще две шайбы в ворота Андрея Герасимова. 31 октября и 1 ноября «Спутнику» предстоят выездные игры с челябинским «Мечелом». Домашние матчи состоятся 10 и 11 ноября с «Казцинк-Торпедо». Начало: 18.30.