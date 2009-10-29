tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2009, 11:14

Published 29 октября 2009, 11:14

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Ученые предупреждают о сильных магнитных бурях

29 октября 2009, 11:14
Усиление солнечной активности наблюдают последние два дня российские учёные.

Специалисты полагают, что ожидаемая мощная вспышка может привести к значительным изменениям геомагнитного поля планеты. Особенно сильно это ощутят метеочувствительные люди, сообщают "Вести". Чтобы снизить негативное воздействие на организм, врачи советуют в такие дни проводить больше времени на свежем воздухе и от жирной пищи.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика