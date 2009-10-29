Ученые предупреждают о сильных магнитных бурях

Специалисты полагают, что ожидаемая мощная вспышка может привести к значительным изменениям геомагнитного поля планеты. Особенно сильно это ощутят метеочувствительные люди, сообщают "Вести". Чтобы снизить негативное воздействие на организм, врачи советуют в такие дни проводить больше времени на свежем воздухе и от жирной пищи.