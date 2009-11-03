В 2010 году количество безработных в Свердловской области снизится до 80 тыс человек

Такой прогноз сделало областное министерство экономики и труда. Как сообщили ИТАР-ТАСС в департаменте информации свердловского губернатора, ситуация на рынке труда в области пока остается напряженной. Так, за последнее время несколько возрос уровень зарегистрированной безработицы, и в первую очередь это во многом связано с увеличением числа работников, которые прекратили участие в сезонных видах работ. Вместе с тем, в целом в области удалось остановить рост безработицы на отметке 87 тыс человек, хотя в начале года прогнозировалось, что безработных будет около 200 тыс