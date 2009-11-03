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Posted 3 ноября 2009, 11:15

Published 3 ноября 2009, 11:15

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

В 2010 году количество безработных в Свердловской области снизится до 80 тыс человек

3 ноября 2009, 11:15
В следующем году количество безработных в Свердловской области снизится с нынешних 87 тыс до 80 тыс человек.

Такой прогноз сделало областное министерство экономики и труда. Как сообщили ИТАР-ТАСС в департаменте информации свердловского губернатора, ситуация на рынке труда в области пока остается напряженной. Так, за последнее время несколько возрос уровень зарегистрированной безработицы, и в первую очередь это во многом связано с увеличением числа работников, которые прекратили участие в сезонных видах работ. Вместе с тем, в целом в области удалось остановить рост безработицы на отметке 87 тыс человек, хотя в начале года прогнозировалось, что безработных будет около 200 тыс

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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