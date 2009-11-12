Житель г. Нижний Тагил провалился под лед

Уже есть первые пострадавшие. Так, 9-го ноября на городском пруду в районе парка Бондина в 4-х метрах от берега ушел под лед рыбак. Второй такой случай произошел 12-го ноября в реке Тагил возле пешеходного моста на Выю. Как рассказала нам ведущий специалист нижнетагильского управления МЧС Елена Станиславец, сегодня на Верхнее-Выйском пруду толщина ледяного покрова составляет 12-13 сантиметров, а панцирь городского пруда – всего 4-5 сантиметров. При этом вес человека может выдержать лед не тоньше 10-ти сантиметров. Спасатели предупреждают, что не стоит пока выходить на лед городского пруда. Это опасно. А если провалитесь, соблюдайте спокойствие и старайтесь выбраться, советует Елена Станиславец.