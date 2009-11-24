Коксохим осваивает новую продукцию для доменного цеха НТМК

В результате у доменных печей увеличился межремонтный период, и облегчилась отработка продуктов плавки. Пек - этотяжёлый остаточный продукт, ведь доменные печи это не каминные топки . После 26 часов коксования он становится пековым коксом. Раньше пековый кокс был востребован в алюминиевой промышленности. Основные потребители – это Иркутский и Богословский алюминиевые заводы. Теперь, в связи с тем, что кокс будет использоваться в доменном производстве, нужно увеличить объёмы выпуска. Для этого в 2010 году будет проведен капитальный ремонт и реконструкция второго блока печей пеко-коксового цеха.