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Posted 24 ноября 2009, 12:35

Published 24 ноября 2009, 12:35

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Коксохим осваивает новую продукцию для доменного цеха НТМК

24 ноября 2009, 12:35
Проведены испытания пекового кокса в качестве промывочного материала для доменных печей.

В результате у доменных печей увеличился межремонтный период, и облегчилась отработка продуктов плавки. Пек - этотяжёлый остаточный продукт, ведь доменные печи это не каминные топки . После 26 часов коксования он становится пековым коксом. Раньше пековый кокс был востребован в алюминиевой промышленности. Основные потребители – это Иркутский и Богословский алюминиевые заводы. Теперь, в связи с тем, что кокс будет использоваться в доменном производстве, нужно увеличить объёмы выпуска. Для этого в 2010 году будет проведен капитальный ремонт и реконструкция второго блока печей пеко-коксового цеха.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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