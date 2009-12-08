Трое волейболисток «Уралочки-НТМК» примут участие в матче звезд женской суперлиги

Posted 8 декабря 2009, 11:08
Published 8 декабря 2009, 11:08
Modified 4 августа 2022, 22:06
Updated 4 августа 2022, 22:06
В нем встретятся сборная мира, в которой сыграют лучшие волейболистки-иностранки, выступающие в России, и сборная России. Последнюю возглавит главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин, ну а сборную мира — легендарный наставник екатеринбургской "Уралочки" Николай Карполь. Что касается волейболисток "Уралочки", то болгарка Страшимира Филиппова сыграет за сборную мира, а за Россию — Марина Шешенина и Евгения Эстес, сообщает Свердловский
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