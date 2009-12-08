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Posted 8 декабря 2009, 11:08

Published 8 декабря 2009, 11:08

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Трое волейболисток «Уралочки-НТМК» примут участие в матче звезд женской суперлиги

8 декабря 2009, 11:08
23 декабря в Омске впервые в истории женского волейбола в нашей стране состоится Матч всех звезд, сразу по окончании Финала Четырех Кубка России.

В нем встретятся сборная мира, в которой сыграют лучшие волейболистки-иностранки, выступающие в России, и сборная России. Последнюю возглавит главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин, ну а сборную мира — легендарный наставник екатеринбургской "Уралочки" Николай Карполь. Что касается волейболисток "Уралочки", то болгарка Страшимира Филиппова сыграет за сборную мира, а за Россию — Марина Шешенина и Евгения Эстес, сообщает Свердловский

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Спорт
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