Трое волейболисток «Уралочки-НТМК» примут участие в матче звезд женской суперлиги

В нем встретятся сборная мира, в которой сыграют лучшие волейболистки-иностранки, выступающие в России, и сборная России. Последнюю возглавит главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин, ну а сборную мира — легендарный наставник екатеринбургской "Уралочки" Николай Карполь. Что касается волейболисток "Уралочки", то болгарка Страшимира Филиппова сыграет за сборную мира, а за Россию — Марина Шешенина и Евгения Эстес, сообщает Свердловский