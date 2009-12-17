Бывший мэр Нижнего Тагила избежал уголовного наказания

Posted 17 декабря 2009, 19:31
Published 17 декабря 2009, 19:31
Modified 4 августа 2022, 22:06
Updated 4 августа 2022, 22:06
За столь масштабные растраты городской казны должен был отвечать передсудом Николай Диденко, но суд Ленинского района Нижнего Тагила вынесрешение о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы города попричине истечения срока давности.
Осенью прошлого года правоохранительные органы стали выяснять причинывыделения столь крупной суммы на создание сайта администрации НижнегоТагила.
Оказалось, что в 2007 году Николай Диденко заключил договор спринадлежащей его зятю фирмой “Тандем”, и эта фирма стала единственнойучастницей когнкурса на создание портала города. В связи с выясненнымиобстоятельствами бывшему главе города было предъявлено обвинение вхалатности.
Судебный процесс, который должен был состояться еще в начале этойосени, откладывался в течение трех месяцев в связи с госпитализациейНиколая Диденко в кардиологическое отделение больницы.
На данный момент суд признал двухлетний срок давности преступления истекшим, в связи с чем уголовное дело было закрыто.