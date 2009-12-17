Бывший мэр Нижнего Тагила избежал уголовного наказания

Оказалось, что в 2007 году Николай Диденко заключил договор спринадлежащей его зятю фирмой “Тандем”, и эта фирма стала единственнойучастницей когнкурса на создание портала города. В связи с выясненнымиобстоятельствами бывшему главе города было предъявлено обвинение вхалатности.