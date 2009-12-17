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Posted 17 декабря 2009, 19:31

Published 17 декабря 2009, 19:31

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Бывший мэр Нижнего Тагила избежал уголовного наказания

17 декабря 2009, 19:31
Как стало известно ранее, на создание “золотого сайта” городской администрации было потрачено более пяти миллионов рублей из муниципального бюджета.

За столь масштабные растраты городской казны должен был отвечать передсудом Николай Диденко, но суд Ленинского района Нижнего Тагила вынесрешение о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы города попричине истечения срока давности.

Осенью прошлого года правоохранительные органы стали выяснять причинывыделения столь крупной суммы на создание сайта администрации НижнегоТагила.

Оказалось, что в 2007 году Николай Диденко заключил договор спринадлежащей его зятю фирмой “Тандем”, и эта фирма стала единственнойучастницей когнкурса на создание портала города. В связи с выясненнымиобстоятельствами бывшему главе города было предъявлено обвинение вхалатности.

Судебный процесс, который должен был состояться еще в начале этойосени, откладывался в течение трех месяцев в связи с госпитализациейНиколая Диденко в кардиологическое отделение больницы.

На данный момент суд признал двухлетний срок давности преступления истекшим, в связи с чем уголовное дело было закрыто.

#Общество
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