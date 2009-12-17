Ремонты многоквартирных домов полностью завершены

Сейчас туда заселяют жильцов, - сообщила Город ФМ пресс-секретарь свердловского министерства энергетики и ЖКХ Елена Ильина: "Ремонты у нас проходили без отселения жителей. Они выбирали группы активистов, которые непосредственно постоянно находились на контакте со строительной организацией. Отслеживали ход, качество, сроки выполнения ремонтных работ. 390 первых свердловчан уже переселены в новые дома. Остальные готовятся к переезду. Надеемся, что или к концу этого года, или в январе переселение завершится". Кроме того, в самом строительстве участвовали оставшиеся в результате кризиса без работы люди. Дополнительно было создано 12 тысяч мест.