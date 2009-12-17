tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2009, 03:53

Published 17 декабря 2009, 03:53

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Ремонты многоквартирных домов полностью завершены

17 декабря 2009, 03:53
Всего на Среднем Урале капитально отремонтировали 2,5 тысячи строений.

Сейчас туда заселяют жильцов, - сообщила Город ФМ пресс-секретарь свердловского министерства энергетики и ЖКХ Елена Ильина: "Ремонты у нас проходили без отселения жителей. Они выбирали группы активистов, которые непосредственно постоянно находились на контакте со строительной организацией. Отслеживали ход, качество, сроки выполнения ремонтных работ. 390 первых свердловчан уже переселены в новые дома. Остальные готовятся к переезду. Надеемся, что или к концу этого года, или в январе переселение завершится". Кроме того, в самом строительстве участвовали оставшиеся в результате кризиса без работы люди. Дополнительно было создано 12 тысяч мест.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика