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Posted 25 декабря 2009, 11:24

Published 25 декабря 2009, 11:24

Modified 9 декабря 2024, 16:28

Updated 9 декабря 2024, 16:28

В г. Нижний Тагил театр кукол открывается после ремонта

25 декабря 2009, 11:24
Во время капремонта обновлена крыша здания, изменился внешний вид, появился пандус для инвалидов.

Теперь задние театра кукол соответствует требованиям аварийной и пожарной безопасности. Также отремонтировано фойе. Первых маленьких зрителей и их родителей театр кукол примет 2-го января. До 10-го января всех юных тагильчан ждёт новогодняя программа «Сказочный лес – страна чудес». Также театр готовит новый спектакль «Золотой цыплёнок».

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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