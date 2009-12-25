В г. Нижний Тагил театр кукол открывается после ремонта

Теперь задние театра кукол соответствует требованиям аварийной и пожарной безопасности. Также отремонтировано фойе. Первых маленьких зрителей и их родителей театр кукол примет 2-го января. До 10-го января всех юных тагильчан ждёт новогодняя программа «Сказочный лес – страна чудес». Также театр готовит новый спектакль «Золотой цыплёнок».