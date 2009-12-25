В г. Нижний Тагил театр кукол открывается после ремонта

Posted 25 декабря 2009, 11:24
Published 25 декабря 2009, 11:24
Modified 9 декабря 2024, 16:28
Updated 9 декабря 2024, 16:28
Теперь задние театра кукол соответствует требованиям аварийной и пожарной безопасности. Также отремонтировано фойе. Первых маленьких зрителей и их родителей театр кукол примет 2-го января. До 10-го января всех юных тагильчан ждёт новогодняя программа «Сказочный лес – страна чудес». Также театр готовит новый спектакль «Золотой цыплёнок».
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