tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2009, 11:42

Published 28 декабря 2009, 11:42

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

В г. Нижний Тагил главная ёлка откроется конкурсом ледовых скульптур

28 декабря 2009, 11:42
Участвовать в нём будут студенты худграфа пегагогической академии и уральского училища прикладных искусств.

Уже сегодня на театральной площади появятся 6 основ под фигуры. А завтра участники конкурса сделают из них скульптуры на свободную тему. Победителей конкурса наградят на открытии городской ёлки 30-го декабря. По традиции, перед открытием ледового городка, в 16 часов состоится парад Дедов Морозов и снегурочек. Около 200-от новогодних персонажей пройдут по проспекту Мира, а затем по улице Строителей.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Artem#Общество#Праздник#Ледовый городок#Елка#Скульптура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика