В г. Нижний Тагил главная ёлка откроется конкурсом ледовых скульптур

Уже сегодня на театральной площади появятся 6 основ под фигуры. А завтра участники конкурса сделают из них скульптуры на свободную тему. Победителей конкурса наградят на открытии городской ёлки 30-го декабря. По традиции, перед открытием ледового городка, в 16 часов состоится парад Дедов Морозов и снегурочек. Около 200-от новогодних персонажей пройдут по проспекту Мира, а затем по улице Строителей.