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Posted 30 декабря 2009, 12:44

Published 30 декабря 2009, 12:44

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Из Нижнего Тагила в Екатеринбург поезда будут ходить быстрее

30 декабря 2009, 12:44
Скорость железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Нижним Тагилом планируется увеличить.

Об этом заявил начальник СвЖД Владимир Супрун. Также в планах железнодорожников - организовать скоростное движение между Екатеринбургом и Челябинском. Для того, чтобы организовать такое движение, на участке за Каменск-Уральским необходимо построить еще два моста, на трех перегонах организовать вторые пути, а также усилить энергоснабжение железной дороги на этом участке. Когда такое движение будет открыто, добраться из Екатеринбурга в Челябинск можно будет в два раза быстрее – всего за два часа. Супрун пояснил, что скоростным движением на железной дороге считается скорость, превышающая 200 км/ч.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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