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Posted 12 января 2010, 04:45

Published 12 января 2010, 04:45

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Театр драмы, дискотека и три клуба закрыты за нарушение правил безопасности в г. Нижний Тагил

12 января 2010, 04:45
Проведённая Госпожарнадзором в конце декабря проверка выявила нарушения пожарной безопасности в ряде заведений города.

В результате по решению суда на три месяца закрыт театр драмы. Закрыта дискотека на по улице Трикотажников, 1. Также временно прекратили работу клуб «Горняк», клубы в Верхней Черемшанке и Евстюнихе. А во дворце детского творчества на Вагонке закрыт спортивный зал, рассказал нам главный государственный инспектор по пожарному надзору города Константин Чижов. По остальным заведениямрешения суда пока не вынесены.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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