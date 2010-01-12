Театр драмы, дискотека и три клуба закрыты за нарушение правил безопасности в г. Нижний Тагил

В результате по решению суда на три месяца закрыт театр драмы. Закрыта дискотека на по улице Трикотажников, 1. Также временно прекратили работу клуб «Горняк», клубы в Верхней Черемшанке и Евстюнихе. А во дворце детского творчества на Вагонке закрыт спортивный зал, рассказал нам главный государственный инспектор по пожарному надзору города Константин Чижов. По остальным заведениямрешения суда пока не вынесены.