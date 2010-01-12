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Posted 12 января 2010, 13:05

Published 12 января 2010, 13:05

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В г. Нижний Тагил показания счётчиков электроэнергии теперь нужно передавать по новому телефону

12 января 2010, 13:05
Это связано с тем, что в начале января переехал офис Тагилэнергосбыта переехал и сменил телефонные номера.

Теперь тагильчане могут сообщить показания счётчика на автоответчик по телефону 377-866, рассказал нам исполнительный директор нижнетагильского филиала Роскоммунэнерго Тагилэнеросбыт Максим Антоновский.

Те тагильчнае, кто не сориентировался и не успел сообщить показания счётчика, должны передать их на этот автоответчик. И уже в следующих квитанциях им сделают перерасчёт.Уже на декабрьских квитанциях за электроэнергию будет указан новый номер телефона, отметил Максим Антоновский. Кроме того, можно сообщить показания приборов учёта электричества по электронной почте. Отправить письмо нужно на адрес [email protected] А оплатить электроэнергию можно во всех пунктах оплаты коммунальных услуг и в трёх специальных кассах Тагилэнергосбыта. Они находятся по адресам: Строителей, 27/12; Ленинградский проспект, 38 и Металлургов, 38.

Передать показания также можно через форму подачи показаний на TagilCity.ru

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#ЖКХ#Общество
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