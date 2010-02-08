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Posted 8 февраля 2010, 11:45

Published 8 февраля 2010, 11:45

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Новых трамваев жители г. Нижний Тагил не увидят. Не скоро на улицы выйдут и новые автобусы

8 февраля 2010, 11:45
Во всяком случае, в ближайшее время. В 2009-м году по федеральной программе город должен был закупить 11 трамваев и 47 автобусов. Автобусы в город уже пришли.

А вот трамваи приобрести не удалось. Дело в том, что Администрация города объявила конкурс на покупку вагонов. В перечне предприятий, продукцию которых можно было приобрести по федеральным субсидиям, из числа трамваестроительных заводов был только екатеринбургский «Уралтрансмаш». В ответ на это Усть-катавский завод пожаловался в антимонопольную службу. Конкурс был отменён. А оформить новые документы администрация Нижнего Тагила уже не успела, рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. Не скоро на улицы выйдут и новые автобусы. Для оформления в ГИБДД нужен отдельный договор купли-продажи на каждую из 47-и машин. А они куплены по одному договору разом, рассказал председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. Когда закончится переоформление документов, будет объявлен аукцион, чтобы передать автобусы транспортникам. Поэтому возить людей они начнут, в лучшем случае, в конце февраля. А то и в марте.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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