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Posted 11 февраля 2010, 12:08

Published 11 февраля 2010, 12:08

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

Мишарин начал войну с необоснованными тарифами на услуги ЖКХ

11 февраля 2010, 12:08
В Свердловской области будет создана единая автоматизированная система учета потребления услуг ЖКХ и контроля тарифов, передает Накануне.RU.

Вопрос необоснованно завышенных тарифов был поднят на совещании губернатора Александра Мишарина с мэрами. Зачастую муниципальные предприятия ЖКХ дробятся на много мелких компаний, что приводит к необоснованному росту тарифов для населения на десятки процентов. Создание единого центра услуг ЖКХ позволит убрать ненужных посредников, объективно оценить расходы на содержание сетей и эффективно планировать средства на модернизацию ЖКХ, считает Мишарин. В итоге, по его словам, на 20% могут быть снижены затраты на услуги ЖКХ и на 20% - их себестоимость. Как рассказал губернатор, в сфере ЖКХ в Свердловской области работает 1,5 тысячи организаций с суммарным годовым оборотом в 114 миллиардов рублей. «Это большие деньги. И не иметь сегодня единой системы управления и учета нельзя. Это ведет к огромным потерям», - отметил он. Александр Мишарин поручил разработать проект такого центра и внедрить его к следующему отопительному сезону.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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