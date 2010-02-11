На УВЗ – около 15 тысяч, на ВГОКе – 18 тысяч, на Уралхимпласте – 16 тысяч рублей, на железной дороге – 23,5 тысячи. К концу года НТМК и ВГОК планируют поднять зарплату на 15%, СВЖД – на 13%. Фонд оплаты труда на УВЗ и УХП не изменится, а на химзаводе «Планта» планируется уменьшение фонда зарплаты на 10%. Об этом руководители предприятий рассказали на заседании городского антикризисного штаба. Что касается долгов по зарплате, то здесь лидирует Уральский научно-технический комплекс, задолжавший работникам более 4,5 миллионов рублей, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.