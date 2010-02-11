tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2010, 12:04

Published 11 февраля 2010, 12:04

Modified 4 августа 2022, 22:06

Updated 4 августа 2022, 22:06

НТМК и ВГОК планируют поднять зарплату на 15%

11 февраля 2010, 12:04
Размер средней заработной платы в январе на НТМК составил около 20-ти тысяч рублей.

На УВЗ – около 15 тысяч, на ВГОКе – 18 тысяч, на Уралхимпласте – 16 тысяч рублей, на железной дороге – 23,5 тысячи. К концу года НТМК и ВГОК планируют поднять зарплату на 15%, СВЖД – на 13%. Фонд оплаты труда на УВЗ и УХП не изменится, а на химзаводе «Планта» планируется уменьшение фонда зарплаты на 10%. Об этом руководители предприятий рассказали на заседании городского антикризисного штаба. Что касается долгов по зарплате, то здесь лидирует Уральский научно-технический комплекс, задолжавший работникам более 4,5 миллионов рублей, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Artem#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика