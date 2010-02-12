Тагильские танцоры одержали феерическую победу

В турнире принимали участие сильнейшие танцевальные пары Уральского федерального округа и России в целом. Нижний Тагил представляли воспитанники танцевально –спортивного клуба Нижнетагильская школа танца МОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой», чьё выступление на турнире закончилось фееричной победой. 3 танцевальные пары: Бельков Захар и Субботина Арина, Манин Антон и Черникова Виктория, Коротаев Иван и Малкова Полина вернулись на своё малую родину в качестве победителей турнира. Это не первая победа Тагильских танцоров на соревнованиях российского уровня. Тренерами спортсменов являются МС Шефер Дмитрий и МСМК Шефер Лилия.