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Posted 19 февраля 2010, 12:00

Published 19 февраля 2010, 12:00

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Театр драмы в г. Нижний Тагил может вновь распахнуть свои двери во второй половине марта

19 февраля 2010, 12:00
Об этом заявила в эфире Экорадио глава г. Нижний Тагил Валентина Исаева.

Всего после трагедии в пермской «Хромой лошади» в Нижнем Тагиле закрылись 3 клуба в микрорайонах и 2 театра: драматический и муниципальный молодежный. Сегодня на противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы Нижнего Тагила – больницах, школах, садиках, театрах, - необходимо 100 миллионов рублей. По словам Валентины Исаевой, за счет корректировки бюджета удалось найти 2,5 миллиона рублей на первоочередные противопожарные мероприятия в театрах. Это позволит открыться театру драмы, как ожидается, примерно через месяц. Повтор эфира с мэром Валентиной Исаевой слушайте на радио «Маяк – Нижний Тагил» 104,7 ФМ в субботу, 20-го февраля, в 15.05.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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