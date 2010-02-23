Теперь доступна русскоязычная версия eBay

У самого крупного в мире интернет-аукциона eBay появился русский интерфейс . Теперь пользователям рунета, плохо владеющим английским языком, стало проще совершать покупки. eBay - это большой рекламник, через который вы можете приобрести новые и б/у товары ниже их рыночной стоимости. Многое из того, что продается на иБэе, сложно найти в России. Более подробно о совершении покупок на eBay можно почитать здесь или послушать: {audio}http://rpod.ru/personal/storage/00/00/01/17/78/znp17ebay.mp3{/audio}