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Posted 23 февраля 2010, 13:12

Published 23 февраля 2010, 13:12

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Теперь доступна русскоязычная версия eBay

23 февраля 2010, 13:12
У самого крупного в мире интернет-аукциона eBay появился русский интерфейс . Теперь пользователям рунета, плохо владеющим английским языком, стало проще совершать покупки. eBay - это большой рекламник, через который вы можете приобрести новые и б/у товары ниже их рыночной стоимости. Многое из того, что продается на иБэе, сложно найти в России. Более подробно о совершении покупок на eBay можно почитать здесь или послушать: {audio}http://rpod.ru/personal/storage/00/00/01/17/78/znp17ebay.mp3{/audio}
#Общество
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