Жириновский хочет клонировать себя для пользы нации

Документ, который вносит изменения в статью 1 закона "О временном запрете на клонирование человека", в то же время не запрещает клонирование организмов. Речь идет о возможности клонирования клеток и организмов в научно-исследовательских целях, клонировании органов для трансплантации и животных. Мораторий на клонирование закончился 23 июня 2007 года, а сам закон был принят в 2002 году.