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Posted 9 марта 2010, 13:22

Published 9 марта 2010, 13:22

Modified 4 августа 2022, 22:05

Updated 4 августа 2022, 22:05

На Урале водителям раздают «Памятки православного автомобилиста»

9 марта 2010, 13:22
В Новоуральске совместно с сотрудниками ГИБДД на дежурства выходит священник.

Как сообщает «Новый Регион», первый подобный рейд прошел в феврале. В ходе проверки водители не подвергались штрафам: после беседы со священнослужителем и «гаишником» автолюбителей отпускали «с миром». Последующие акции посвящаются безопасности детей на улицах и дорогах. В преддверии весенних школьных каникул водителям раздаются «Памятки православного автомобилиста» и листовки с призывами беречь жизнь детей и уважительно относиться к пешеходам.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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