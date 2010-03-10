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Posted 10 марта 2010, 11:50

Published 10 марта 2010, 11:50

Modified 4 августа 2022, 22:05

Updated 4 августа 2022, 22:05

В Свердловской области осталось 10 миллиардеров из 15-ти

10 марта 2010, 11:50
Налоговая служба подвела итоги 2009-го года. За год доход свыше миллиона рублей получили 12,5 тысяч свердловчан.

Кроме того, сегодня в регионе живут 162 мультимиллионера, доход которых измеряется сотнями миллионов и 10 миллиардеров. Как пишет АПИ со ссылкой на налоговую службу, годом ранее на пять миллиардеров было больше. По словам начальника отдела по налогообложению физических лиц фискального органа Лидии Исаевой - самый большой налог с одного человека составил свыше миллиарда. Когда миллиардер узнал, какую ему придется заплатить сумму, он снялся с учета в Свердловской области и зарегистрировался в налоговой другого региона. Его нашли и через суд и заставили выплатить всю сумму. Свердловская область с уходом такого плательщика потеряла примерно один процент всех сборов. Добавлю, что инспекторы налоговой службы в 2009 году выявили 85 тысяч человек, которые не подали декларации, причем почти половина из них обязана сделать это самостоятельно.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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