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Posted 12 марта 2010, 12:44

Published 12 марта 2010, 12:44

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Театр драмы в г. Нижний Тагил начинает продавать билеты на спектакли

12 марта 2010, 12:44
Нижнетагильский Театр драмы в субботу начнёт продавать билеты на свои спектакли.

30 марта истекает срок постановления суда, по которому театр был закрыт на три месяца на нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому в апреле на пустующие сейчас подмостки уже вернутся актёры. Пока двери театра были закрыты для зрителей, труппа обновила репертуар. В апреле тагильчан ждут две премьеры: «Лес» Островского и три шутки-пьесы Чехова «Чехарда». Театр возобновил постановку «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Билеты на апрельские премьеры можно будет купить уже завтра. Первым 50-ти зрителям, пришедшим за билетами, один билет даётся в подарок. Старейший в России Ярославский драматический театр имени Фёдора Волкова сейчас также закрыт по решению суда. И тоже за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщает Первый канал, его труппа планирует вернуться на сцену, заново открыв театральный сезон.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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