Для свердловских ветеранов открыта бесплатная телефонная линия

Как рассказали в департаменте информационной политики губернатора, открытие телефонной линии - одна из акций, приуроченных к юбилею Победы. Телефонная линия будет работать с 15 марта и до 31 декабря 2010 года."По поручению губернатора Александра Мишарина, возглавляющего штаб по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейной дате, екатеринбургским филиалом электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" организован единый для Свердловской области бесплатный телефонный номер 8-800-300-65-65 для информационно-справочного обслуживания ветеранов и приема заявлений по имеющимся у них вопросам и проблемам", - говорится в официальном сообщении.