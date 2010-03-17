tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2010, 16:12

Published 17 марта 2010, 16:12

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

Для свердловских ветеранов открыта бесплатная телефонная линия

17 марта 2010, 16:12
Ветераны Свердловской области смогут обратиться к властям с вопросами и поделиться своими проблемами.

Как рассказали в департаменте информационной политики губернатора, открытие телефонной линии - одна из акций, приуроченных к юбилею Победы. Телефонная линия будет работать с 15 марта и до 31 декабря 2010 года."По поручению губернатора Александра Мишарина, возглавляющего штаб по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейной дате, екатеринбургским филиалом электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" организован единый для Свердловской области бесплатный телефонный номер 8-800-300-65-65 для информационно-справочного обслуживания ветеранов и приема заявлений по имеющимся у них вопросам и проблемам", - говорится в официальном сообщении.

#Artem#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика