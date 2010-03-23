В Омске состоится Международная научно-практическая конференция

Брендинг территории – одна из самых «модных»тем для изучения и обсуждения в профессиональной среде пиарщиков, рекламистов имаркетологов. Однако брендинг сквозь призму культуры, продвижение территориичерез культурные бренды – новое и, пожалуй, самое перспективное направление втерриториальном брендинге. Омск стал площадкой для первого мероприятия,посвященного этой теме.