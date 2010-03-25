tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2010, 11:42

Published 25 марта 2010, 11:42

Modified 9 декабря 2024, 16:28

Updated 9 декабря 2024, 16:28

В Свердловской области началась подготовка к паводку

25 марта 2010, 11:42
Как пишет «Джаст Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, в этом году запасы снега на территории региона почти на 70% превышают прошлогодние показатели.

Вследствие чего, уровни подъема воды в реках, в период весеннего паводка, прогнозируются на 1,5 метра выше уровня прошлого года. Спасатели опасаются подтопления 10-ти населенных пунктов Свердловской области, с населением до 900 человек. В случае экстренных ситуации создана группировка сил и средств в составе трех вертолетов, более тысячи единиц техники, включая автомобили и лодки, и более 3-х тысяч человек.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика