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Posted 31 марта 2010, 12:00

Published 31 марта 2010, 12:00

Modified 4 августа 2022, 22:05

Updated 4 августа 2022, 22:05

37 тысяч рублей – средний размер взятки в УрФО

31 марта 2010, 12:00
Как передает Накануне.RU, такие данные озвучил уральский полпред Николай Винниченко на заседании совета с главами регионов округа.

Он отметил, что одним из индикаторов уровня коррупциогенности является количество взяток на 100 тысяч населения. В УрФО этот показатель - 8,8 на 100 тысяч человек. Это выше, чем в среднем по России. Отмечается, что данные приведены на 2009 год. Винниченко заявил, что в УрФО удалось внедрить принципиальный подход в борьбе с коррупцией, как со стороны силового блока, так и со стороны руководителей субъектов федерации, входящих в округ. Однако в муниципалитетах полпред признал эту работу недостаточной.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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