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Posted 31 марта 2010, 12:34

Published 31 марта 2010, 12:34

Modified 4 августа 2022, 22:05

Updated 4 августа 2022, 22:05

Билеты на междугородние автобусы сделают именными из-за терактов

31 марта 2010, 12:34
Проездные документы на междугородние автобусы будут оформляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Такие поправки в закон о транспортной безопасности Министерство транспорта России планирует подготовить в связи с терактами в московском метро. Об этом сообщает Lenta.ru. Как отмечает пресс-служба министерства, данные о пассажире будут вноситься непосредственно в билет, как это происходит на железнодорожном транспорте.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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