Билеты на междугородние автобусы сделают именными из-за терактов

Posted 31 марта 2010, 12:34
Published 31 марта 2010, 12:34
Modified 4 августа 2022, 22:05
Updated 4 августа 2022, 22:05
Такие поправки в закон о транспортной безопасности Министерство транспорта России планирует подготовить в связи с терактами в московском метро. Об этом сообщает Lenta.ru. Как отмечает пресс-служба министерства, данные о пассажире будут вноситься непосредственно в билет, как это происходит на железнодорожном транспорте.
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