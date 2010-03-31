Билеты на междугородние автобусы сделают именными из-за терактов

Такие поправки в закон о транспортной безопасности Министерство транспорта России планирует подготовить в связи с терактами в московском метро. Об этом сообщает Lenta.ru. Как отмечает пресс-служба министерства, данные о пассажире будут вноситься непосредственно в билет, как это происходит на железнодорожном транспорте.