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Posted 2 апреля 2010, 09:30

Published 2 апреля 2010, 09:30

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Испанец ограбил десять мадридских аптек ради «Виагры»

2 апреля 2010, 09:30
Испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении серии ограблений аптек в центре Мадрида.

Преступник забирал из аптек деньги, а также упаковки "Виагры". Расследование инцидентов с участием "похитителя 'Виагры'" продолжалось несколько месяцев. В полиции предполагают, что 43-летний злоумышленник крал таблетки, чтобы затем продавать их на черном рынке. На основе этого препарата делают наркотики, которые распространяют в ночных клубах и на дискотеках.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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