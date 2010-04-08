«Евраз» увеличил производительность конвертерного цеха НТМК на 12%

Как рассказал главный сталеплавильщик НТМК Юрий Данилин, в 2009 году в конвертерном цехе проводилась работа по увеличению производительности и снижению себестоимости продукции. Для этого на комбинате начали применять современные технологии производства, усовершенствовали схему добавления легирующих компонентов, освоили новые марки стали. Благодаря четкому планированию ремонтов и оперативному распределению сырьевых потоков сократилось время простоев оборудования по организационным причинам, увеличилась интенсивность процесса. В 2010 году в конвертерном цехе НТМК планируется реконструировать МНЛЗ-3 и конвертер №4. Модернизация позволит увеличить производительность цеха и расширить ассортимент слябовой заготовки.