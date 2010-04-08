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Posted 8 апреля 2010, 10:06

Published 8 апреля 2010, 10:06

Modified 4 августа 2022, 22:05

Updated 4 августа 2022, 22:05

«Евраз» увеличил производительность конвертерного цеха НТМК на 12%

8 апреля 2010, 10:06
Объем выплавки стали вырос почти на 400 тысяч тонн по сравнению с 2008 годом.

Как рассказал главный сталеплавильщик НТМК Юрий Данилин, в 2009 году в конвертерном цехе проводилась работа по увеличению производительности и снижению себестоимости продукции. Для этого на комбинате начали применять современные технологии производства, усовершенствовали схему добавления легирующих компонентов, освоили новые марки стали. Благодаря четкому планированию ремонтов и оперативному распределению сырьевых потоков сократилось время простоев оборудования по организационным причинам, увеличилась интенсивность процесса. В 2010 году в конвертерном цехе НТМК планируется реконструировать МНЛЗ-3 и конвертер №4. Модернизация позволит увеличить производительность цеха и расширить ассортимент слябовой заготовки.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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