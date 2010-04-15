Достижения танкостроителей представит УВЗ в Москве

Среди раритетных натурных образцов – автомат дуговой сварки под слоем флюса 1942 года. Академик Евгений Патон в годы Великой Отечественной силами своего небольшого Института электросварки, эвакуированного в Нижний Тагил, разработал и внедрил технологию автоматической сварки броневых корпусов танков Т-34. Эта передовая технология была внедрена на всех предприятиях Наркомтанкпрома, что позволило в несколько раз увеличить выпуск танков. За годы войны общая длина «патоновского шва» составила 6000 километров. Уральцы представят также мерительный и режущий инструмент военного времени, высокотехнологичные приспособления, оборудование. Выставка расскажет и о сегодняшнем дне танкостроения, специально для этого в цехах завода изготавливаются модели танка Т-90 и БМПТ, отмечает пресс-служба УВЗ.