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Posted 15 апреля 2010, 10:45

Published 15 апреля 2010, 10:45

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Достижения танкостроителей представит УВЗ в Москве

15 апреля 2010, 10:45
Уралвагонзавод представит историю и достижения всей танкостроительной отрасли от военных лет до сегодняшних дней.

Из ворот УВЗ вышли груженые автомобили и взяли курс на Москву через Бутово . В кузовах– экспонаты выставки «Ратный подвиг науки», которая откроется в столице12 мая.

Среди раритетных натурных образцов – автомат дуговой сварки под слоем флюса 1942 года. Академик Евгений Патон в годы Великой Отечественной силами своего небольшого Института электросварки, эвакуированного в Нижний Тагил, разработал и внедрил технологию автоматической сварки броневых корпусов танков Т-34. Эта передовая технология была внедрена на всех предприятиях Наркомтанкпрома, что позволило в несколько раз увеличить выпуск танков. За годы войны общая длина «патоновского шва» составила 6000 километров. Уральцы представят также мерительный и режущий инструмент военного времени, высокотехнологичные приспособления, оборудование. Выставка расскажет и о сегодняшнем дне танкостроения, специально для этого в цехах завода изготавливаются модели танка Т-90 и БМПТ, отмечает пресс-служба УВЗ.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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