Пиццу с саранчой можно отведать в Австралии

Пиццу с вредителями подают в кафе города Милдура, в штате Виктория, который переживает небывалое нашествие саранчи. Идея принадлежит мэру города, он предложил ловить саранчу пакетами для мусора - и пускать ее на пиццы для населения. Пользуется ли новое блюдо популярностью у посетителей кафе - не сообщается. Как напоминает Лента.ру, саранча - довольно полезный продукт, употребляли в пищу ещё во времена античности. В Древнем Риме саранчу выдерживали в меду и подавали на десерт. Сегодня саранчу тоннами едят в Китае