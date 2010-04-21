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Posted 21 апреля 2010, 10:10

Published 21 апреля 2010, 10:10

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Пиццу с саранчой можно отведать в Австралии

21 апреля 2010, 10:10
Необычный способ борьбы с саранчой придумали в Австралии. Саранчу в Австралии едят.

Пиццу с вредителями подают в кафе города Милдура, в штате Виктория, который переживает небывалое нашествие саранчи. Идея принадлежит мэру города, он предложил ловить саранчу пакетами для мусора - и пускать ее на пиццы для населения. Пользуется ли новое блюдо популярностью у посетителей кафе - не сообщается. Как напоминает Лента.ру, саранча - довольно полезный продукт, употребляли в пищу ещё во времена античности. В Древнем Риме саранчу выдерживали в меду и подавали на десерт. Сегодня саранчу тоннами едят в Китае

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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