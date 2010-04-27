В Токио состоялся традиционный фестиваль плачущих детей

Сумоисты выходят к судьям по двое и встают друг напротив друга. Смысл конкурса заключается в том, чтобы как можно быстрее заставить малыша заплакать. Тот, чей ребенок начнет плакать первым, объявляется победителем пары. В случае, если малыша не удается довести до слез, судья надевает страшную маску и начинает дразнить ребёнка. Фестиваль плачущих детей в Японии проводят уже 400 лет, - отмечает Daily Mail. Считается, что детский плач способен распугать злых духов. Кроме того, родители верят, что участие в фестивале помогает малышам расти здоровыми.