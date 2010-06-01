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Posted 1 июня 2010, 10:59

Published 1 июня 2010, 10:59

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В г. Нижний Тагил по факту гибели девочки в траншее сегодня возбуждено уголовное дело

1 июня 2010, 10:59
Трагедия произошла в г. Нижний Тагил на улице Восточная. Бригада рабочих строительной фирмы «Юпитер-НТ» вырыла у одного из домов траншею для ремонта водопровода.

Котлован не был огорожен. В результате 10-летняя девочка провалилась туда и была засыпана землёй.

Сегодня по факту гибели девочки Тагилстроевским межрайонным следственным отделом СКП возбуждено уголовное дело по части 2-ой статьи 109 УК - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, рассказал нам руководитель следственного отдела Вадим Белкин.

Но конкретных фигурантов по делу пока нет. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза погибшей девочки с целью определения точной причины смерти. Органы следствия потребовали всю документация относительно производимых фирмой ЮпитерНТ работ, а также проводят допросы свидетелей по делу.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Смерть#Суд#Несчастный случай#Дети#Ремонт#Происшествия
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