В г. Нижний Тагил по факту гибели девочки в траншее сегодня возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в г. Нижний Тагил на улице Восточная. Бригада рабочих строительной фирмы «Юпитер-НТ» вырыла у одного из домов траншею для ремонта водопровода.