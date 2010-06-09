Более 74 млн. евро вложено в модернизацию покрасочного цеха Уралвагонзавода

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подчеркнул уникальность комплекса, не имеющего аналогов по объему и мощности производства во всем мире. Он отметил, что вложение в модернизацию УВЗ – это вложение в развитие г. Нижний Тагил: «УВЗ – предприятие, которое дает жизнь, развитие, рабочие места Нижнему Тагилу».